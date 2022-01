Juno17 - Pop-Rockband aus Simmern (Hunsrück). In Russland hat’s geklappt, in Deutschland und bei uns in Rheinland-Pfalz noch nicht so ganz – da will der Erfolg noch etwas auf sich warten lassen. Vor allem live hat sich die Band bereits eine große Fanbase erspielt. Homepage: juno17.de

Marlon D. Reich

