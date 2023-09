Hitparaden-Zahlenreise: 2012 bis 2022

Ende 2010 erschien "Rolling In The Deep" auf dem zweiten Adele-Album "21" – also zwei Jahre vor unserer Hitparaden-Zeitrechnung. Und die Single sicherte sich 2012 gleich Platz 18.

Für "Rolling In The Deep" war es übrigens die beste Platzierung in den letzten zehn Jahren, denn nach 2014 ging es bei der Hitparade erst mal bergab und "Rolling In The Deep". 2019 war der Song mit Platz 944 knapp vor dem Ausscheiden aus den Top 1.000. Seitdem kündigt sich aber ein kleines Comeback an – 2022 wählten die SWR1 HörerInnen "Rolling In The Deep" auf Platz 363. Mal sehen, ob sich dieser Trend auch 2023 fortsetzt.

So platzierten sich Adele mit "Rolling In The Deep" von 2012 bis 2022. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Grammys und mehr – Superstar Adele bekämpft Liebeskummer erfolgreich mit Musik

Die starken Emotionen im Gesang von Adele spürt man vom ersten Ton an. Kein Wunder, denn im Song rechnet sie mit ihrem Ex ab, der sie für eine andere verlassen hat. Als kleines Trostpflaster stürmt "Rolling In The Deep" weltweit die Charts und kommt unter anderem in Deutschland und den USA sogar auf Platz 1. Mit vier MTV Video Music Awards und einem Grammy gewann die junge Sängerin auch für das Video zum Song noch einige Trophäen ein. Und dann kam es 2014 noch zum Ritterschlag für Adele: Souldiva Aretha Franklin nahm das Lied für ihr Album "Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics" auf. Was will man mehr?