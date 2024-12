Supermarktbeschäftigte in Trier sind vor den Feiertagen am Leistungslimit ++ Wie kommen wir glimpflich durch die Stressphase im Job zum Jahresende? Gespräch mit Fee Kalter, Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeitskultur ++ Gegen den Verpackungsmüll: Ein Pforzheimer Start-up setzt auf Mehrwegpakete ++ Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser: Muss der Arbeitgeber meinen Arbeitsplatz sauber halten?

O du stressige Großkampfzeit: Beschäftigte vor den Feiertagen am Limit

Für viele sind die letzten Arbeitstage des Jahres alles andere als besinnlich: Paketboten machen vor Weihnachten Extrafahrten, Bürokaufleute müssen vor dem Jahresende Projekte zum Abschluss bringen, Zugbegleiterinnen kämpfen sich durch von Heimreisenden vollgestopfte Zugabteile. Besonders groß ist die Belastung im Einzelhandel. Nicht nur in Fachgeschäften, auch in Supermärkten ist der Kundenansturm vor den Feiertagen riesig. Und das in einer Zeit, in der wegen der Erkältungswelle die Personaldecke in vielen Märkten ohnehin dünner ist als üblich. Wie Supermarktbeschäftigte an ihr Limit kommen, berichtet Annika Erbach im Beitrag aus Trier. Was Beschäftigte tun können, um glimpflich durch die Großkampftage zu kommen, klären wir im Interview mit Fee Kalter, Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeitskultur.

