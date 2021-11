Sprechen kurz vor dem Welt-Diabetestag über eine Volkskrankheit.

privat (Klein) und Stuttgarter Klinikum (Lobmann)

Fast 500 Millionen Menschen weltweit leiden an Diabetes, in Deutschland sind etwa acht Millionen Menschen betroffen. Der Weltdiabetestag am 14.11. bietet die Gelegenheit, genauer auf diese Volkskrankheit zu schauen. SWR1 Leute tut das mit zwei Gästen. Zum einen mit Helene Klein, gelernte Krankenschwester, selbst Diabetikerin, seit fast 20 Jahren Diabetesberaterin und Vorsitzende des Vereins „Diabetiker Baden-Württemberg e.V.“. Zum anderen mit Prof. Ralf Lobmann, Ärztlicher Direktor am Klinikum Stuttgart und einer der führenden deutschen Diabetesmedizinern.