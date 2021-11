Diabetes vermeiden und behandeln

per Mail teilen

Laut Robert Koch-Institut erkranken sieben von 100 Erwachsenen in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Diabetes – damit ist Diabetes eine der häufigsten Volkskrankheiten.

Bei den meisten Betroffenen heißt die Diagnose „Altersdiabetes“, also Diabetes vom Typ 2. Der tritt häufig auch schon in jüngeren Jahren auf – vor allem bei Menschen mit starkem Übergewicht.

Übergewicht erhöht Diabetes-Gefahr

In den vergangenen Jahren ist die Diagnose Diabetes immer häufiger geworden – dabei spielen Lebensstil und Umwelt eine Schlüsselrolle. Der wichtigste Risikofaktor für Diabetes vom Typ 2 ist Übergewicht. Ausschlaggebend ist jedoch, wo sich das Fett im Körper sitzt. Fett am Bauch ist deutlich ungesünder als auf den Hüften. Personen mit Bauchspeck haben im Schnitt ein mindestens dreimal so großes Risiko für Diabetes wie schlanke Menschen.

Übergewicht in jungen Jahren erhöht die Gefahr an Diabetes zu erkranken stärker als eine Zunahme im Alter. Wer raucht und viel rotes Fleisch isst, ist gleichfalls besonders gefährdet. Hinzukommt Feinstaub in der Luft. Dieser gilt ebenfalls als wichtiger Risikofaktor.

Bei der selteneren Form der Zuckerkrankheit, Diabetes vom Typ 1, ist das anders. Dort greift der eigene Körper die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse an.

Eine ungesunde Lebensweise sowie Störungen des Fettstoffwechsels erhöhen bei Diabetes das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. imago images imago/PantherMedia / Suntorn Niamwhan

Diabetes Typ1 ist eine angeborene Stoffwechselstörung

Die Stoffwechselstörung ist angeboren und tritt schon in jungen Jahren auf -- da spielen Umweltfaktoren und Gewicht keine Rolle. Vor allem Patienten mit Diabetes vom Typ1 mussten vor einiger Zeit ständig Insulin spritzen – inzwischen gibt es Alternativen. Dazu zählen programmierbare Insulinpumpen, die regelmäßig die richtige Menge abgeben. Manche Systeme sind sogar implantierbar und können auf veränderte Zuckerwerte reagieren.

Allerdings gab es auch schon Berichte über technische Probleme der Insulinpumpen. Schlimmstenfalls können die lebensbedrohlich sein.

Diabetes betrifft sehr viele Menschen. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung spielen vor allem bei Diabetes Typ 2 eine wesentliche Rolle. imago images imago images/Panthermedia

Neue Diabetes-Medikamente auf dem Markt

Die Therapie mit Medikamenten hat entscheidende Fortschritte gemacht. Zum Beispiel gibt es Mittel, die sich Patienten nur noch einmal in der Woche spritzen müssen anstatt jeden Tag. Diabetologen empfehlen solche Depotspritzen vor allem für Senioren. Denn sie vergessen öfter mal ihre Medikamente. Außerdem sind neue Wirkstoffe auf dem Markt, die den Blutzucker normalisieren. Im Fall von Diabetes Typ 2 sollen diese auch gleichzeitig beim Abnehmen helfen.