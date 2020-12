Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (26.11.-22.12.2019): Was das Blühende Barock im Sommer ist, ist der Barock-Weihnachtsmarkt im Winter. Die über 175 Stände sind wie eine Gartenanlage in der Barockzeit angeordnet, umrahmt von zwei Kirchen. Riesige Engel "beschützen" den Markt. Die Leckereien reichen von finnischem Honig bis hin zur orientalischen Falafel, von französischen Spezialitäten bis zu einem Lebkuchenbäcker. Öffnungszeiten: täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Das Bühnenprogramm findet werktags um 16:00 Uhr und 19:00 Uhr statt, an Wochenenden um 13:00 Uhr, 15:00 Uhr, 17:00 Uhr und 19:00 Uhr.

