Bestseller, Buch für Kenner oder Geschenk: Diese Bücher findet das SWR1 Team in den Ferien, im Urlaub und an Pfingsten 2024 lesenswert. Jetzt Rezensionen checken und lesen.

Nicolas Mahler: Komplett Kafka

Nicolas Mahler bringt in seiner Comic-Biografie die wesentlichen Momente im Leben des speziellen Schriftstellers Franz Kafka in Wort und Bild perfekt auf den Punkt. Erzählt wird unter anderem von seinem ursprünglichen Plan dem Büroalltag zu entkommen, seinen Frauenbekanntschaften und von dem gespannten Verhältnis zu seinem Vater. Laut SWR1 Redakteurin Silke Arning liefert das Werk auch die perfekten Funfacts, mit denen man bei passender Gelegenheit definitiv glänzen kann. (Suhrkamp Verlag, 130 Seiten, gebunden: 18 Euro, E-Book: nicht verfügbar)

Therese Bohman: Andromeda

Sophie, eine unsichere Studentin, absolviert ein Praktikum in einem renommierten Verlag in Stockholm. Der doppelt so alte Verlagsleiter Gunnar wird ihr Mentor und schätzt ihre Klugheit. Gemeinsam leben sie in ihrer eigenen Welt des geschriebenen Wortes, bekämpfen den kulturellen Verfall und pflegen eine enge Beziehung. Als Gunnar den Verlag verlässt, löst sich ihre Verbindung auf. Schließlich stirbt er und im Verlauf der Handlung wird klar: Es war eine unerfüllte Liebe zwischen den beiden. SWR1 Moderator Rainer Hartmann ist der Ansicht, dass auch ein so kleines Buch ein großes Geschenk sein kann, da es einen auf philosophischer Ebene erheblich bereichert. (Europa-Verlag, 176 Seiten, gebunden: 22 Euro, E-Book: 17,99 Euro)

Yvette Eckstein: Der Tod spielt auf der Luisenburg

Ein toter Schauspieler mitten in einem Auftritt: War es der eifersüchtige Kollege? Oder war es seine Affäre? Wer sich schon immer einmal in die Region Oberpfalz und Oberfranken begeben wollte, ist bei der neuen Krimireihe von Autorin Yvette Eckstein richtig. "Der Tod spielt auf der Luisenburg" heißt der zweite Band, in dem ein mürrischer Kommissar mit seiner fröhlichen, jungen Kollegin im Schauspielmilieu ermittelt. Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team hat ihn gelesen. (Emons Verlag, 224 Seiten, gebunden: 13 Euro, E-Book: 9,99 Euro)

Michael Kleeberg: Dämmerung

Der halbsympathische Charlie feiert mit großem Trara seinen 60. Geburtstag im Golfclub – mit Familie und Freunden, aber ohne seine zahlreichen Exfrauen. Plötzlich muss er feststellen, dass er gar kein so toller Hecht ist, wie er immer von sich gedacht hat. Durch ein Ereignis, das ihm zeigt, dass eine völlig neue Zeit angefangen hat... Beim neuen Roman von Michael Kleeberg, geboren in Stuttgart und aufgewachsen in Böblingen, ist "niveauvolles Lachen garantiert", sagt Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. (Penguin Verlag, 480 Seiten, gebunden: 26 Euro, E-Book: 19,99 Euro)

Wieland Freund: Dreizehnfurcht

Moritz Bang hat Angst. Panische Angst – vor der Zahl 13. Keine gute Voraussetzung, um einen Job auszuüben oder einen normalen Alltag zu führen. Irgendwann wird die Angst vor der 13 zu einem regelrechten Horrortrip. "Triskaidekaphobie" ist die wissenschaftliche Bezeichnung für diese Angst, die Autor Wieland Freund zu seinem neuen Roman "Dreizehnfurcht" inspiriert hat. Silke Arning aus dem SWR1 Team stellt den Roman vor. (Klett-Cora Verlag, 448 Seiten, gebunden: 25 Euro, E-Book: 19,99 Euro)

Wolfgang Benz: Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser

Eine Georg-Elser-Straße gibt es in Freiburg, Rastatt, Ellwangen oder Böblingen: Benannt nach einem stillen und doch bekannten Helden aus Baden-Württemberg, dem Schreiner Georg Elser aus Königsbronn am östlichen Rand der Schwäbischen Alb. Er ist der Mann, der den Diktator Adolf Hitler 1939 ermorden wollte – durch eine Bombe. Wie ein einfacher Mann aus dem Volk zum Widerständler gegen das Verbrechen wurde, schildert eine neue Biografie, die Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team vorstellt. (C.H.Beck Verlag, 220 Seiten, gebunden: 27 Euro, E-Book: 19,99 Euro)

Rainer Moritz: Heldinnen und Helden des Südwestens

Der Beutel Capri-Sonne, an dem man so herrlich herumdrücken konnte, der Caro-Kaffee, der nicht nach Kaffee schmeckt oder die Schießer-Feinripp-Unterhose: Das sind alles Errungenschaften aus Baden-Württemberg. Den Erfindungen, Traditionen und Lebensweisen aus Baden-Württemberg setzt der Autor und Literaturkenner Rainer Moritz aus Heilbronn (der jetzt in Hamburg lebt) ein Denkmal. "Heldinnen und Helden des Südwestens. Mit 52 Ikonen durch das Jahr" ist weder wissenschaftlich noch bierernst, sondern höchst amüsant, findet Silke Arning aus dem SWR1 Team. (8 grad Verlag, 192 Seiten, gebunden: 18 Euro, E-Book: nicht verfügbar)

Joël Luc Cachelin: Veganomics

In seinem Werk Veganomics vereint Cachelin Sachbuch und Science-Fiction. Er baut sich eine fiktive und dennoch faktenbasiert Welt auf, in der fleischlose oder fleischarme Ernährungsstile eine große Rolle spielen. So gibt es in Vegania – einem fiktiven Ort, von dem das Buch erzählt – vier Inseln mit unterschiedlichen Lebensweisen und Ernährungsstilen. Der Autor möchte in uns die Lust auf alternative Lebensmittel und Zubereitungsarten wecken und uns zum Nachdenken bringen. Das sei ihm gelungen, meint SWR1 Redakteurin Susanne Henn. Auch wenn die Geschichte stark gewöhnungsbedürftig und utopisch sei, so bewertet sie das Buch als sehr spannend und anregend. (Hirzel Verlag, 240 Seiten, gebunden: 28 Euro, E-Book: 25,90 Euro)

Vielen Dank für eure vielen tollen Lesetipps!