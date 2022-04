Was steckt hinter den Songtexten und worum geht’s eigentlich? SWR1 Pop & Poesie erzählt die Geschichten zu den größten Hits aller Zeiten – im Radio und live auf der Bühne. "Every Breath you take" ist kein Liebessong und Daniel Craig musste weinen, als er das erste Mal "Skyfall" hörte.

In SWR1 Pop & Poesie in Concert spielen Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. Die schönsten Geschichten im Video: SWR1 Pop & Poesie in Concert