Das Ensemble

Die Sänger

Britta Medeiros SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Britta Medeiros tourte bereits durch die Karibik und Europa, bevor sie an der Frankfurter Musikwerkstatt Jazz- und Popularmusik studierte. Heute zählt sie zu den festen Größen der Europäischen Jazz-Szene. Britta Medeiros arbeitete als Gesangslehrerin für das Musical „MAMMA MIA“ und singt seit geraumer Zeit bei der SWR1 Band.

Alexander Kraus SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Alexander Kraus ist Sänger, Geiger, Bassist und Gitarrist. Genauso vielfältig wie sein musikalisches Können ist die Liste der Künstler, mit denen Alexander Kraus gearbeitet hat: Ob Chris de Burgh, Helene Fischer, Karel Gott oder Mario Adorf – sie alle waren von dem studierten Jazz- und Popularmusiker begeistert. SWR1 Hörer kennen ihn als die Stimme der SWR1 Jingles.

Die Band

Peter Grabinger SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Peter Grabinger lehrte nach seinem Studium der Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim dort viele Jahre als Dozent, bevor er beim SWR als Musikredakteur und Produzent einstieg. Er arbeitete unter anderem mit Heinz Hoppe, Dagmar Koller und Harald Schmidt. Derzeit ist er musikalischer Begleiter von Pe Werner, Joana und David Moore.

Patrick Schwefel SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Patrick Schwefel studierte an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl im Rock/Popzweig mit den Hauptfächern Gesang und Chorleitung. Neben seiner Arbeit als Gesangslehrer und Chorleiter ist Patrick Schwefel Sänger sowie Gitarrist bei Acoustic Groove, seit einigen Jahren befasst er sich auch mit dem Komponieren und Texten eigener Songs.

Michael Endersby SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Michael Endersby tritt seit vielen Jahren in Clubs in ganz Europa auf und nimmt neben seinem Bass das Gesangsmikrophon in die Hand. Musiker wie der "Fanta4"-Rapper Thomas D und die Sängerin Joy Denalane profitierten bereits von seinem Können als Bassist und Backgroundsänger. Im Jahr 2010 brachte Michael Endersby sein erstes Soloalbum heraus.

Klaus-Peter Schöpfer SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Klaus-Peter Schöpfer studierte in Stuttgart Musik, ist erfolgreicher Gitarrist und seit 1983 Mitglied der SWR Big Band. Im eigenen Studio ist er auch als Komponist, Arrangeur, Produzent und Toningenieur tätig. Klaus-Peter Schöpfer hat außerdem bei vielen Produktionen mit Größen des Jazz und Pop als Instrumentalist mitgewirkt. Für SWR1 kreiert er Jingles.

Carl-Michael Grabinger SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Carl-Michael Grabinger studierte an der Popakademie Mannheim und bestand seinen Abschluss als "Bachelor of Arts" mit Auszeichnung. In Deutschland ist er inzwischen ein gefragter Live- und Studiodrummer. Carl-Michael Grabinger arbeitet unter anderem mit Mark Foster, Andreas Bourani, Cassandra Steen, Max Herre, Cro und Leona Lewis.

Die Schauspielerin

Simone von Racknitz-Luick SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Simone von Racknitz-Luick startete ihre Schauspielkarriere in Karlsruhe, wechselte später an das Alte Schauspielhaus und die Komödie im Marquardt nach Stuttgart und arbeitet heute als Sängerin sowie als Schauspielerin, unter anderem spielte sie in einem ARD-Tatort mit.

Der Schauspieler und Moderator

Jochen Stöckle SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Jochen Stöckle ist seit über 20 Jahren beim SWR Redakteur und Moderator. Nebenbei war er schon als Schauspieler zu sehen und ist als Autor tätig. Im Programm von SWR1 Baden-Württemberg ist er die prägende Stimme von SWR1 Pop & Poesie und für die Übersetzungen der Texte zuständig. Gemeinsam mit Matthias Holtmann hat er das Bühnenprogramm erarbeitet und ist in der Show Schauspieler, Moderator und Gastgeber.

Die Radio-Legende

Matthias Holtmann SWR SWR1 - Foto: Jochen Enderlin

Matthias Holtmann war bis Mai 2015 SWR1 Moderator und Abteilungsleiter. Der Erfinder von SWR1 Pop & Poesie in Concert ist für die künstlerische Gesamtleitung der Produktion verantwortlich. Ob mit persönlichen Einblicken in das Rock´n Roll-Business oder bösen Witzen über Musikkollegen – die Radio-Legende Matthias Holtmann erobert das Publikum im Sturm!