Vorhang auf für die größten Hits aller Zeiten!

SWR1 entführt Sie in die Welt von Popmusik und Poesie. Ein Konzert, bei dem neun Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung.

Pop & Poesie Ensemble, 2013 SWR1 BW - Foto: Günter Fuchs Perlen der Popmusik Tatsächlich stecken hinter vielen Songtexten poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe "SWR1 Pop & Poesie" an und hat bis heute über 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt. Bühne frei für Pop & Poesie Pop & Poesie Ensemble, 2013 SWR1 BW - Foto: Günter Fuchs Neun Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten. Ein Erlebnis – auch für die Augen Pop & Poesie Ensemble, 2013 SWR1 BW - Foto: Günter Fuchs Durch die Show führt Radiolegende Matthias Holtmann, der aber neben seiner Moderation in ganz verschiedene Rollen schlüpfen muss - ebenso wie alle anderen Künstler: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.