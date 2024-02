Wie hat Ihr Landkreis abgestimmt?

Ob Ihr Landkreis eher Led Zeppelin oder Queen gewählt hat, für welchen Song sich Jung und Alt entschieden und wie die Männer und Frauen abgestimmt haben, erfahren Sie hier.

Es gehen nur die Abstimmungen in unsere Wertung ein, bei denen alle Felder ausgefüllt wurden.

Queen gewinnt das Stadtkreis-Duell

Von den neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg haben sechs für "Bohemian rhapsody" gestimmt. Bei den Landkreisen sind Queen mit nur einem Landkreis mehr an der Spitze und gewinnen als ganz knapper Sieger dieses Städte-/Landkreis-Duell. Wie kann es aber sein, dass Led Zeppelin die SWR1 Hitparade gewonnen hat, obwohl es für Queen mehr Stimmen aus den Stadt- und Landkreisen gegeben hat? Das lässt sich ganz einfach erklären. Beim Abstimmen bekommt der erste der fünf Titel fünf Punkte, der zweite Hit vier Punkte, der dritte drei Punkte usw., so haben also mehr SWR1 Hörerinnen und Hörer für "Bohemian rhapsody" gestimmt, diesen aber nicht an die ersten Stelle geschrieben.

Die Wähler bis 45 Jahre sehen Queen mit "Bohemian rhapsody" als Favorit. Bei den Hitparaden-Fans über 45 Jahre ändert es sich durchweg, sprich für die etwas ältere Generation steht Led Zeppelin an erster Stelle. Überaschenderweise bekommt das Pferdle & Äffle für ihren "Hafer- und Bananenblues" überwiegend die Stimmen der Jüngeren.

Aus Sicht der Männer ist und bleibt Led Zeppelin die Nummer 1 der SWR1 Hitparade. Die Frauen sehen das anders. Wenn es nach ihnen ginge, wäre Queen der ganz klare Favorit.