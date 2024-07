Faustballerinnen des TSV Dennach feiern Klub-Weltmeisterschaft

per Mail teilen

Die Faustballerinnen des TSV Dennach haben am Samstagabend das Finale der Klub-WM gewonnen. Die Baden-Württembergerinnen besiegten den TV Jahn Schneverdingen mit 4:2.

Bereits der erste Satz im Finale der Faustballerinnen in Mannheim hatte es in sich: Mit 15:14 holten sich die Dennacherinnen den ersten Durchgang. Bereits jetzt war klar, dass beide Teams sich nichts schenken würden.

Auch der zweite Satz gestaltete sich eng. Den ersten Satzball beim Stand von 10:9 für den TSV Dennach konnten die Spielerinnen des TV Jahn Schneverdingen abwehren, im Anschluss drehten sie sogar den Satz. Die Niedersächsinnen holten sich den zweiten Durchgang mit 12:10 - der Ausgleich nach Sätzen.

TVS Dennach dreht deutlich auf

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Baden-Württembergerinnen vom TSV Dennach, die sich knapp den dritten Satz sichern konnten. Im vierten Satz allerdings drehten die Dennacherinnen deutlich auf und erspielten sich beim Stand von 10:3 gleich sieben Satzbälle. Eine Chance, die sich die TSV-Faustballerinnen nicht mehr nehmen ließen - Dennach baute die Satzführung folgerichtig auf 3:1 aus.

Der TSV Dennach spielte nun mit deutlichem Oberwasser. Auch den fünften Satz dominierten die Dennacherinnen, Schneverdingen gab jedoch selbst beim Stand von 10:7 und drei Matchbällen für Dennach nicht auf. Das wurde belohnt. Die Niedersächsinnen wehrten alle drei Matchbälle ab, drehten den Satz und verwandelten beim Stand von 10:11 sogar ihren eigenen Satzball - nur noch 3:2 aus Sicht des TSV Dennach.

Dennoch, das Momentum blieb bei den Baden-Württembergerinnen. Auch im sechsten Satz blieb der TSV Dennach am Drücker und spielte sich bald einen komfortablen Vorsprung heraus. Schneverdingen steckte nach wie vor nicht auf und schaffte es zwar den Dennacher Vorsprung zu verkürzen, doch es reichte nicht. Am Ende holten sich die Faustballerinnen den sechsten Durchgang mit 13:11 und damit den 4:2-Sieg im Finale der Klub-WM.

Live an drei Tagen! SWR Sport zeigt die Finals der World Tour im Faustball von Freitag (19. Juli) bis Sonntag (21. Juli) live im Stream bei YouTube und auf swr.de. Aus dem Rhein-Neckar-Stadion werden die Partien ab den Halbfinals wie folgt übertragen: Freitag, 19. Juli, von 18 bis circa 21 Uhr: Halbfinals Frauen Samstag, 20. Juli, von 10 bis circa 13 Uhr: Halbfinals Männer und von 17:15 bis circa 21 Uhr: Spiel um Platz 3 + Finale Frauen Sonntag, 21. Juli, von 12 bis circa 15:45 Uhr: Spiel um Platz 3 + Finale Männer

Porto Alegre gewinnt Spiel um Platz drei

Bereits am frühen Nachmittag hatten die brasilianischen Vertreterinnen von SOGIPA Porto Alegre das "Kleine Finale" gewonnen. Gegen die Schweizerinnen vom SVD Diepoldsau-Schmitter siegten die Brasilianerinnen in einem engen Spiel mit 4:1. Im vierten Satz hatten die Schweizerinnen durch drei Satzbälle die Chance zum 2:2-Satzausgleich, doch ihre Kontrahentinnen aus Brasilien hatten die besseren Nerven, drehten den Satz und gewannen den Durchgang schließlich mit 15:13. Im fünften Satz ließen sich die Brasilianerinnen dann nicht mehr beirren - am Ende siegte Porto Alegre mit 4:1-Sätzen und holte sich den dritten Platz.

Am Sonntag ab 12 Uhr findet in Mannheim das kleine Finale der Faustball-Männer statt, um 14:15 Uhr beginnt das Finale zwischen dem TSV Pfungstadt und den Tigers Vöcklabruck.