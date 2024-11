Souverän ins Halbfinale: Deutsche Faustballerinnen siegen auch gegen Namibia

Bei der WM in Argentinien haben die deutschen Faustballerinnen das Ticket fürs Halbfinale klar gemacht. Im Viertelfinale ließen sie Namibia keine Chance.

Die deutschen Faustballerinnen haben bei der WM in Argentinien den Einzug ins Halbfinale geschafft. Das Team von Bundestrainerin Eva Krämer feierte im Viertelfinale am Samstag einen souveränen 3:0 Sieg gegen Namibia. Im Halbfinale wartet am Abend (ab 21.30 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal SWR Sport) Österreich. Das deutsche Team hatte die Österreicherinnen bereits in der Vorrunde der Gruppe Gold bezwungen – nun kommt es erneut zum Aufeinandertreffen.

Die Halbfinal-Partien der WM live Am Samstag, den 09. November, trifft das Team um 21.30 Uhr auf Österreich. Das Halbfinale gibts im Livestream auf swr.de/sport als auch auf dem YouTube-Kanal SWR Sport zu sehen. Schon vorher überträgt SWR Sport dort auch schon das erste Halbfinale Schweiz - Brasilien.

Starker Start, souveräner Sieg

Gegen Namibia erwischten die deutschen Faustballerinnen wie so oft bei dieser WM einen guten Start in die Partie und setzten sich im ersten Satz früh ab. Deutschland zeigte sich unbeeindruckt vom Druck im Viertelfinale und entschied den ersten Satz mit 11:2 für sich. Auch den zweiten Satz dominierte das deutsche Team – die Gegnerinnen aus Namibia bei beinahe jedem Ballwechsel chancenlos. Sie bemühten sich im zweiten Satz nach Kräften, hatten den deutschen Faustballerinnen aber nichts entgegenzusetzen – und so sicherten die sich auch den zweiten Satz.

Namibia aber wollte das Viertelfinale nicht verloren geben und holte den ersten Punkt im dritten Satz. Das Team stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch die deutschen Faustballerinnen ließen keine Zweifel aufkommen und agierten bei 32 Grad Hitze auf dem Platz eiskalt. Auch den dritten Satz holte sich Krämers Team – mit 11:4 und feierte so einen ungefährdeten 3:0-Sieg.