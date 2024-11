Fünfter WM-Titel in Folge? Deutsche Faustballerinnen sind im Finale

Im Halbfinale der Faustball-Weltmeisterschaft in Argentinien haben die deutschen Frauen Österreich besiegt und damit weiterhin die Chance, den Titel erneut zu verteidigen.

Die deutsche Mannschaft ist auch im Halbfinale der Faustball-Weltmeisterschaft ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat Österreich 3:0 geschlagen. Im Verlauf des Duells bestimmten die deutschen Faustballerinnen immer mehr das Geschehen und setzten sich souverän und verdient durch. Das Finale findet am Sonntag, 10.11., um 20:45 Uhr statt. Gegnerinnen sind die Brasilianerinnen. Der SWR übertragt das Aufeinandertreffen im Livestream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal SWR Sport.

Das Finale der Faustball-Weltmeisterschaft live Am Sonntag, den 10. November, trifft das deutsche Team um 20.45 Uhr auf Brasilien. Das Finale gibt's im Livestream auf swr.de/sport und auch auf dem YouTube-Kanal SWR Sport zu sehen.

Deutschland schlägt Österreich deutlich

Nach den ersten Minuten des Halbfinals lag Österreich 7:5 in Führung. Erstmals in diesem Turnier war die deutsche Mannschaft früh unter Druck. Aber das Team von Bundestrainerin Eva Krämer ließ sich davon nicht irritieren, arbeitete sich in den ersten Satz und entschied ihn 11:9 für sich. Auch der zweite Satz begann ausgeglichen, dann allerdings setzte sich die deutsche Mannschaft ab, fand ihren Rhythmus und zog schließlich auf 11:5 davon. Im dritten Satz präsentierten sich die Österreicherinnen besser und lagen zunächst vorne. Aber die deutsche Mannschaft um Kapitänin Svenja Schröder blieb konzentriert und gewann am Ende auch diesen Satz souverän 11:7.

Im Finale wartet Brasilien

Das erste Halbfinale des Tages haben die Brasilianerinnen für sich entschieden. Gegen die Schweiz gewannen sie 3:1. Damit treffen sich Deutschland und Brasilien im Finale wieder, nachdem sie bereits in der Gruppenphase gegeneinander angetreten waren. Die deutschen Frauen setzten sich 3:1 durch.