Die Gruppenphase der Faustball-Weltmeisterschaft in Argentinien ist geschafft. Die deutschen Faustballerinnen stehen nach dem Sieg gegen Österreich als Gruppenerste im Viertelfinale.

Die deutschen Faustballerinnen bleiben bei der WM in Argentinien weiter ungeschlagen. Zum Abschluss der Gruppenphase setzte sich das Team am Freitag souverän mit 3:0 gegen Österreich durch. Bereits am Samstag (ab 15.30 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal SWR Sport) steht dann das Viertelfinale für die deutschen Faustballerinnen an.





Viertelfinale der deutschen Faustballerinnen live Am Samstag, den 09. November, trifft das Team um 15:30 Uhr (deutsche Zeit) auf den nächsten Gegner. Auch das Viertelfinale gibts im Livestream auf swr.de/sport als auch auf dem YouTube-Kanal SWR Sport zu sehen.

Topspiel in der Gruppe Gold

Am Freitag stand bei der Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen in Argentinien am späten Nachmittag deutscher Zeit das Top-Spiel in der Gruppe Gold an - die deutschen Faustballerinnen gegen Vizeweltmeister Österreich.

Deutschland präsentierte sich selbstbewusst, nachdem das Team am Donnerstag die Partien gegen Brasilien und die Schweiz für sich entscheiden konnte. Die Österreicherinnen konnten bei der diesjährigen WM bisher noch nicht überzeugen und unterlagen in beiden Spielen.

Das Ziel des deutschen Teams: der Gruppensieg. Die Österreicherinnen aber konnten mit präzisen Aktionen immer wieder mit einem Punkt nachziehen. Doch die deutsche Mannschaft rund um Kapitänin Svenja Schröder hatte das Spiel im Griff und konnte mit starken Aufschlägen und optimalen Zuspielen den ersten Satz für sich entscheiden.

Nach 90 Sekunden Pause startete der zweite Satz. Die ersten Punkte gingen an Österreich, die Mannschaft aus dem Alpenland kam nun besser in das Spiel rein. Doch es dauerte nicht lange, bis sich das schnelle Spiel der Deutschen auszahlte und sie nachziehen konnten. Österreich ließ sich davon nicht mehr verunsichern, übernahm die Führung und die Deutschen begannen, zu zittern. Deutschland nutzte eine Auszeit, sammelte sich und holte sich schließlich auch den zweiten Satz.

Im dritten Satz lagen die Deutschen direkt wieder vorn, auch dank der souveränen Spielzüge von Jordan Nadermann. Aber Österreich biss sich immer wieder in das Spiel zurück und ließ die deutschen Faustballerinnen nicht einfach so ziehen. Zwar standen beide Teams aus der Gold-Gruppe bereits automatisch im Viertelfinale, spielten aber noch um die Ausgangslage in der nächsten Runde. Das deutsche Team nutzt direkt den ersten Matchball und überzeugte so auch im letzten Satz.

Mit dem souveränen 3:0-Sieg ziehen die deutschen Faustballerinnen in die K.o.-Runde ein. Am Samstag, den 09. November, trifft das Team um 15:30 Uhr auf den nächsten Gegner - wer das sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Die deutschen Faustballerinnen und setzen dann möglicherweise ihren Weg zum fünften Weltmeistertitel fort.