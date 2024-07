per Mail teilen

Die World Tour Finals im Faustball finden ab Donnerstag (18.07.2024) in Mannheim statt. Mit dabei sind auch vier deutsche Teams. SWR Sport überträgt ab den Halbfinalspielen live.

Knapp ein Jahr nach dem Titelgewinn bei der Heim-WM in Mannheim kehren einige Spieler der deutschen Faustball-Nationalmannschaft an den Ort des großen Erfolges zurück. Diesmal jedoch nicht als Nationalspieler, sondern als Akteure ihrer Vereine.

Vom 18. bis 21. Juli finden im Rhein-Neckar-Stadion die Finals der World Tour im Faustball, oder auf deutsch die Klub-WM, statt. Jeweils acht Teams bei den Frauen und bei den Männern aus insgesamt vier Ländern kämpfen vier Tage lang um die Titel. SWR Sport überträgt ab den Halbfinals am Freitag (19. Juli) im Livestream.

Live an drei Tagen! SWR Sport zeigt die Finals der World Tour im Faustball von Freitag (19. Juli) bis Sonntag (21. Juli) live im Stream bei YouTube und auf swr.de. Aus dem Rhein-Neckar-Stadion werden die Partien ab den Halbfinals wie folgt übertragen: Freitag, 19. Juli, von 18 bis circa 21 Uhr: Halbfinals Frauen Samstag, 20. Juli, von 10 bis circa 13 Uhr: Halbfinals Männer und von 17:15 bis circa 21 Uhr: Spiel um Platz 3 + Finale Frauen Sonntag, 21. Juli, von 12 bis circa 15:45 Uhr: Spiel um Platz 3 + Finale Männer

Faustball Finals in Mannheim: Vier deutsche Teams dabei

Für die zum fünften Mal stattfindenden Finals haben neben den Meistern der Kontinentalverbände auch die bestplatzierten Teams der World Tour des Vorjahres die Chance, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Unter den Frauen-Mannschaften sind in diesem Jahr ein Team aus Brasilien, zwei aus Österreich und drei aus der Schweiz vertreten. Hinzu kommen zwei Mannschaften aus Deutschland.

Mit dabei ist neben Titelverteidiger TV Jahn Schneverdingen (Niedersachsen) auch der TSV Dennach (Baden-Württemberg), der sich 2019 zum Sieger der Klub-WM krönen konnte und der brasilianische Gewinner von 2022, SOGIPA Cargo Way aus Porto Alegre.

Auch bei den Männern sind mit dem zweimaligen Champion TSV Pfungstadt (Hessen/2019 und 2022) und Lokalmatador TV Käfertal aus Mannheim zwei deutsche Teams am Start. Komplettiert wird das Feld durch vier Mannschaften aus Österreich und zwei Teams aus Brasilien.

Zeitplan der Klub-WM in Mannheim

Die Finals beginnen an diesem Donnerstag (18.07.2024) mit den Gruppenphasen der Männer und Frauen, die auch am Freitag noch fortgesetzt werden. Später am selben Tag finden dann bereits die Halbfinals der Frauen statt, mit denen auch die Übertragung im Livestream von SWR Sport beginnt.

Am Samstag stehen dann die Halbfinals der Männer sowie die Platzierungsspiele und das Finale der Frauen auf dem Programm. Die Platzierungsspiele und das Finale der Männer werden am Sonntag ausgetragen. Während die deutschen Teams bei den Frauen in unterschiedlichen Gruppen spielen, treffen die deutschen Männer-Mannschaften dort bereits aufeinander.