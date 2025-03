Handball - Ludwigsburg zieht ins Pokalfinale ein

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben ihr Halbfinale im DHB-Pokal gewonnen. Nach der Final-Niederlage 2024 haben sie noch eine Rechnung offen.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben Kurs auf den nächsten Erfolg im DHB-Pokal genommen. Der deutsche Meister gewann beim Final Four in Stuttgart sein umkämpftes Halbfinale gegen Borussia Dortmund mit 30:29 (13:10).

Nächster Pokalsieg für Ludwigsburg?

Nun winkt der bereits vierte Triumph in den vergangenen fünf Jahren: Noch unter dem Namen SG BBM Bietigheim hatte das Team den Pokal bereits 2021, 2022 und 2023 gewonnen. Im Finale am Sonntag (15.00 Uhr) geht es gegen die HSG Blomberg-Lippe, die um den ersten Titel ihrer Klubgeschichte spielt. Der European-League-Teilnehmer gewann das spannende erste Halbfinale gegen die HSG Bensheim/Auerbach mit 27:25 (15:13). Bereits um 12.30 Uhr wird am Sonntag in Stuttgart Platz drei ausgespielt.

HB Ludwigsburg will Niederlage von 2024 wettmachen

In der vergangenen Saison verloren die Ludwigsburgerinnen das Finale sensationell mit 28:30 gegen die TuS Metzingen. Das soll sich nicht wiederholen. Ludwigsburg geht mit der klaren Favoritenrolle ins Finale. Denn immerhin haben die Barockstädterinnen in der Bundesliga eine bislang fast makellose Saison gespielt: Nach 18 von 22 Spieltagen in der Hauptrunde steht der Deutsche Meister mit sieben Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.