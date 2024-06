Aufstiegsparty: Ulmer feiern Meister SSV Ulm 1846 Fußball

Ein 4:2 Sieg gegen den SC Verl im letzten Heimspiel der Saison: Das war der perfekte Start in die Meisterfeier des SSV Ulm 1846 Fußball. 8.500 Fans bejubelten das Team auf dem Münsterplatz.

Der 4:2 Sieg im Heimspiel gegen den SC Verl war das Sahnehäubchen auf einer perfekten Saison. Die Fans feierten den SSV Ulm 1846 Fußball ausgelassen, beim Zug vom Stadion durch die Stadt bis zum Münsterplatz.

Begleitet von Fangesängen setzte sich der Sattelschlepper mit der offenen Ladefläche kurz nach 17 Uhr am Stadion in Bewegung. An Bord das Team mit dem silbernen Meisterpokal, Trainer, Betreuerstab, Vereinsverantwortliche. Nur langsam geht es voran. Mehr als tausend Fans folgen dem Truck, begeistert, aus dem Häuschen. Immer wieder ertönt: "Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen" und "nie mehr dritte Liga". Dazu schwingen manche Fahnen in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß.

Meisterfeier auf dem Ulmer Münsterplatz

Schwarz und Weiß dominiert inzwischen auch den Münsterplatz. Immer mehr Fans mit Schals und Fahnen strömen herbei. Bei Partymusik und Gesängen steigt die Spannung, bis endlich, kurz vor 19 Uhr, die Mannschaft auf die Bühne kommt. Kapitän Johannes Reichert stemmt unter dem Jubel der Massen den Pokal in die Höhe.

8.500 Menschen, so schätzt der Ulmer Ordnungsamtschef Rainer Türke, feiern das Team. "Wir sind super stolz auf euch", sagt Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD). Ein Gewitter mit Wolkenbruch treibt eine Stunde später die Fans dann allerdings vom Münsterplatz in viele Kneipen, in denen weiter gefeiert wird.