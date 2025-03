Ulm verpasst Sieg im Abstiegskampf - "Tut erstmal weh"

per Mail teilen

Lange hat der SSV Ulm im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig geführt, kam am Ende aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Ein bitterer Nachmittag, der dennoch Hoffnung mache.

Lucas Röser hatte die Ulmer in der 11. Minute in Führung gebracht, die bis zur 85. Minute bestand hatte. Dann gelang dem eingewechselten Sebastian Polter mit seinem ersten Ballkontakt der Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Die Ulmer waren als 17. der 2. Bundesliga beim 16. angetreten. Mit einem Sieg hätten die Spatzen mit Braunschweig punktemäßig gleichziehen und aufgrund des besseren Torverhältnisses die Plätze tauschen können. Umso enttäuschter war Torschütze Röser hinterher, dass der Sprung auf den Relegationsplatz nicht geglückt ist: "Bei so einem Abstiegsduell, wo es um alles geht, wollten wir das über die Zeit bringen. Das ist uns nicht gelungen und tut erstmal weh."

Ulm bleibt zuversichtlich

Die Gäste aus Ulm agierten von Beginn an mutig. Und gleich die erste gefährliche Aktion führte zum Erfolg. Röser nutzte einen Abwehrschnitzer von Eintracht-Routinier Ermin Bicakcic und traf zur frühen Führung. In der 28. Minute eröffnete ein weiterer Fehler der Gastgeber die nächste Ulmer Großchance. Aaron Keller konnte aber die zu kurz geratene Rückgabe von Robert Ivanov nicht verwerten. Ulm setzte immer wieder Nadelstiche. Röser war deshalb mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, die Defensive habe "gut gestanden". Das Team müsse sich ankreiden, nicht den zweiten Treffer gemacht zu haben. Schließlich wurde der Druck der Braunschweiger zu groß. "Wir sind trotzdem zuversichtlich für die letzten Spiele, alles reinzuhauen und den Anschluss zu schaffen", sagte Röser.

Ulms Trainer Wörle: "Sind im Rennen"

Auch Ulms Trainer Thomas Wörle sprach von einem "sehr ärgerlichen" Ausgang der Partie. Der Abstand auf die Braunschweiger bleibt bei drei Punkten. Dennoch: "Das Mindestziel war ein Punkt, den haben wir, damit sind wir voll im Rennen", sagte Wörle über den Kampf um den Klassenerhalt. Von den noch zehn ausstehenden Partien haben die Ulmer sechs zu Hause. Am kommenden Wochenende empfangen die Ulmer den 1. FC Köln (09.03., 13:30 Uhr) und damit eines der Spitzenteams der Liga, für das es um den Aufstieg geht.