Woher kommt "Hilf dir selbst, so hilft dir Gott"?

Dieses Sprichwort gehört in einen großen Bereich von Sprichwörtern in anderen Ländern.

Da heißt es zum Beispiel "Gott hilft dir, aber er liebt die Ruderer". Oder im Arabischen: "Vertraue auch Allah, aber binde dein Kamel an".

Immer geht es darum, dass Gott sich ja nicht um alles kümmern kann. Bei Kleinigkeiten, da muss man selber was machen. Wenn man aber was macht, dann hilft einem auch Gott.

Diese Vorstellung ist schon wesentlich älter: Audaces fortuna iuvat oder adiuvat“,das ist ein römisches Sprichwort:"Dn Tapferen hilft das Glück". Also: Bist du selbst schon aktiv, dann bekommst du auch noch den Segen des Himmels.