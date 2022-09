Die Heizung ein Grad kälter stellen – bringt das was?

Ein Viertel des Primärenergieverbrauchs, also was wir an Energie insgesamt verbrauchen, ist nach wie vor Gas. Das war in den vergangenen drei Jahrzehnten der ansteigende Faktor schlechthin. Von Werner Eckert. | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...