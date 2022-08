Wie lüftet man richtig mit Fußbodenheizung?

Stoßlüften tauscht die Luft komplett aus, Wärme bleibt im Haus

Lüften Sie so, wie es Ihnen empfohlen wurde: durch Stoßlüftung. Die Fußbodenheizung können Sie ja nicht herunterdrehen; das geht gar nicht. Wenn Sie zweimal eine Viertelstunde lüften, wird die gesamte Luft ausgetauscht; das ist wichtig.

Nicht übertreiben: Wände dürfen nicht komplett auskühlen

Die Wärme einer Fußbodenheizung ist Strahlungswärme. Die geht nicht weg, sondern die Luft erwärmt sich in einem solchen Raum relativ schnell wieder. Ein Problem entsteht nur, wenn die Wände auskühlen. Wenn sie also im Winter so lange alles öffnen, dass die Wände auskühlen und der Boden richtig Kälte von oben her aufnimmt. Von unten arbeitet die Anlage und heizt ordentlich dagegen – so verlieren Sie viel Energie.

Stoßlüften ist so gedacht: Die Luft austauschen, aber die Wärme im Raum, im Boden und in den Wänden behalten.

Fenster nicht dauerhaft kippen

Viele machen den Fehler einer "halben" Lüftung, indem sie den ganzen Tag das Fenster ein bisschen auf Kipp lassen – sie meinen, es wird dann schon irgendwie Luft reinkommen. Damit aber kühlen sie mindestens den Bereich ums Fenster herum richtig aus, und das ist völlig kontraproduktiv.