Er hat in Quantenphysik promoviert und mag Recherchen mit unscharfem Ausgang: Wenn neue Erkenntnisse alte Gewissheiten in Frage stellen, wird Max Rauner neugierig.

Geboren wurde er 1970 in Berlin, mit acht Jahren Umzug aufs Dorf, High-School-Jahr bei Baptisten in den USA, weitere Stationen als Zivildienstleistender, Physiker und schließlich Journalist in Essen, Konstanz, Heidelberg, Hannover, Weinheim, Schwerin. Heute lebt er in Hamburg und arbeitet als Redakteur für das Magazin ZEIT WISSEN. Seine zweite Leidenschaft neben dem Schreiben sind Podcast und Hörfunk. Max Rauner ist Co-Host des Podcasts “Woher weißt Du das?” und produziert Features für SWR2 Wissen.

Max Rauner David Maupilé

Sein Spezialgebiet? Unscharf. In London und Toronto hat er über die neue Gentechnik Crispr recherchiert, in den Niederlanden nach dem Geheimnis guter Tomaten gesucht, in den USA einen Biohacker begleitet, in Oslo einen Experten für Atomwaffen-Zerlegung. Er hat über Klimasprünge der Vergangenheit berichtet und über Lebensmittel der Zukunft. Besonders faszinieren ihn Alltagsphänome, an denen die Wissenschaft sich die Zähne ausbeißt, etwa die Äh-Forschung und die Gegenwartsarchäologie. Nach der Recherche ist vor der Recherche. Max Rauner sucht immer nach guten Themen. Wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie an post@maxrauner.de