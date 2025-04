Da blüht kaum noch was: Rehe fressen Gartenschau auf

Diese Woche mit Aeneas Rooch und Charlotte Grieser



Ihre Themen sind:

- Das Geheimnis hinter dem Bier-Plopp (00:34)

- So kann der Wald deine Schmerzen lindern (09:20)

- Wer ist beliebter: Frauen oder Männer? (16:42)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

On the popping sound and liquid sloshing when opening a beer bottle: https://pubs.aip.org/aip/pof/article-abstract/37/3/036135/3339866/On-the-popping-sound-and-liquid-sloshing-when?redirectedFrom=fulltext

Nature exposure induces analgesic effects by acting on nociception-related neural processing: https://www.nature.com/articles/s41467-025-56870-2

The gender convergence effect in older age: A meta-analytic review comparing modern attitudes toward younger, middle-aged, and older women and men: https://psycnet.apa.org/record/2025-81757-001

FaktAb-Folge zum perfekten Ei: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/so-kocht-ihr-das-perfekte-ei-in-32-minuten/ard/14158959/



Unser Tipp der Woche:

ARD Wissen Doku "Die Cannabis-Bilanz - Wie viel kiffst du, Deutschland”

Link: https://www.ardmediathek.de/film/die-cannabis-bilanz-wie-viel-kiffst-du-deutschland/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNzMx



Ein Blick in Stuttgarts Abwasser verrät es! Die ARD Wissen Doku „Die Cannabis-Bilanz – Wie viel kiffst du, Deutschland?“ zeigt exklusive Daten zum Cannabiskonsum vor und nach der Legalisierung.



Redaktion: Janine Funke und Chris Eckardt

Idee: Christoph König