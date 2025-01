Mittagskonzert vom 2.1.2025

RheinVokal 2024

Marie-Sophie Pollak (Sopran)

Max Volbers (Blockflöte)

Wiebke Weidanz (Cembalo)

John Eccles:

"Ground" für Blockflöte und Orgel aus "The mad lover"

Georg Friedrich Händel:

"Künft'ger Zeiten eitler Kummer" HWV 202 aus "9 deutsche Arien"

Giuseppe Sammartini:

Flötensolo Nr. 5 und Nr. 6 aus Sonate für Flöte und Basso continuo op. 13

Georg Friedrich Händel:

"Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen" HWV 203 aus "9 deutsche Arien"

Francesco Geminiani:

Prélude Nr. 1 aus "Pièces de clavecin"

Georg Friedrich Händel:

"Süßer Blumen Ambraflocken" HWV 204 aus "9 deutsche Arien"

Giovanni Battista Bononcini:

"To flight my love ingrate" aus "Songs in the new Opera/I'd Almahide"

Georg Friedrich Händel:

"Singe, Seele, Gott zum Preise" HWV 206 aus "9 deutsche Arien"

Alessandro Scarlatti:

"Come, o Sleep" aus "Songs in the new Opera of Phyrrus und Demetrius"

Georg Friedrich Händel:

"Meine Seele hört im Sehen" HWV 207 aus "9 deutsche Arien"

Prelude - Sonata aus Suite für Cembalo B-Dur HWV 434

"Die ihr aus dunkeln Grüften" HWV 208 aus "9 deutsche Arien"

Francesco Barsanti:

"The Lass of Peatie's Mill" für Blockflöte und Cembalo aus "A Collection of Old Scots Tunes"

Georg Friedrich Händel:

"In den angenehmen Büschen" HWV 209 aus "9 deutsche Arien"

"Softly Sweet", bearbeitet für Singstimme, Flöte und Basso continuo aus "Alexanders Fest" HWV 75

"Flammende Rose, Zierde der Erden" HWV 210 aus "9 deutsche Arien"

"Lascia ch'io pianga", Arie aus der Oper "Rinaldo", bearbeitet von Max Volbers für Sopran, Blockflöte und Cembalo

(Konzert vom 28. Juli 2024 in St. Pankratius, Boppard-Herschwiesen)

Wie prickelnd, international und fantasievoll es zur Händel-Zeit in der Londoner Musikszene zuging, zeigten Max Volbers, Marie-Sophie Pollak und Wiebke Weidanz beim Festival RheinVokal. Das Zentrum ihres Programms bildeten Georg Friedrich Händels Neun deutsche Arien. Sie gehören zu den wenigen Vertonungen, denen Händel Texte in seiner Muttersprache unterlegte. Virtuoses und Kontemplatives seiner ebenfalls in London wirkenden Komponistenkollegen lockern das Gefüge auf und erzeugen eine Art musikalischen "Wechselstrom".