RheinVokal 2024

Catriona Morison (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Johannes Brahms:

"Dein blaues Auge" op. 59 Nr. 8

"Mädchenlied" op. 107 Nr. 5

"Auf dem Kirchhofe" op. 105 Nr. 4

"Immer leiser wird mein Schlummer" op. 105 Nr. 2

"Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch" op. 63 Nr. 5

Ralph Vaughan Williams:

"Silent Noon" Nr. 2 aus "The House of Life"

Ivor Gurney:

"Sleep" Nr. 4 aus "Five Elizabethan Songs"

Herbert Howells:

"King David"

Volkslieder aus Schottland

"Ye Banks and Braes", bearbeitet von Claire Liddell

"O Can ye Sew Cushions?", bearbeitet von Benjamin Britten

"Ca' the Yowes", bearbeitet von Benjamin Britten

"The Discreet Hint", bearbeitet von Francis George Scott

Gustav Mahler:

Aus Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" für eine Singstimme und Klavier:

"Rheinlegendchen", "Das irdische Leben", "Urlicht", "Wer hat dies Liedlein erdacht?"

Aus 5 Lieder nach Texten von Friedrich Rückert:

Nr. 2 "Ich atmet' einen linden Duft", Nr. 1 "Blicke mir nicht in die Lieder!", Nr. 4 "Um Mitternacht",

Nr. 5 "Liebst du um Schönheit", Nr. 3 "Ich bin der Welt abhanden gekommen"

(Konzert vom 21. Juli 2024 in Schloss Montabaur)

Die renommierte Mezzosopranistin Catriona Morison hat für ihr Solo-Programm im Schloss Montabaur eine berückende Mischung aus Liedern von Johannes Brahms und Gustav Mahler sowie englischem Repertoire und Volksliedern ihrer schottischen Heimat zusammengestellt. Begleitet wurde sie von Ammiel Bushakevitz, Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau und als hochsensibler Klavierpartner sehr gefragt. Zusammen mit der Sopranistin Katharina Konradi, die für RheinVokal krankheitsbedingt absagen musste, haben die beiden gerade eine vielgelobte CD mit Brahms-Duetten veröffentlicht - Vokalkunst vom Feinsten!