Noël Coward. 125 Jahre. „A marvellous party“. (1-4)

Mit Nick-Martin Sternitzke

Er ist die Synthese aus Oscar Wilde und Franz Lehár: Noël Coward, der Mann mit Fliege, Einstecktuch und dem bis zur Hälfte glimmenden Zigarettenstummel, den er elegant zwischen den Fingern hielt. Er war Dramatiker, Schauspieler, Komponist und Songwriter. Der Junge aus der Mittelschicht bahnte sich mit seiner Attitüde den Weg in die High-Society und ließ sich zum Ritter schlagen. Entgegen der Mode krachten in seinen Operetten, Musicals und Revuen keine Jazz-Synkopen. Coward war ein britischer Lehár mit dem Biss des Komponisten-und-Texter-Duos Gilbert und Sullivan. Am 16. Dezember jährte sich sein Geburtstag zum 125. Mal. In den SWR Kultur Musikstunde feiern wir das musikalische Erbe dieses "very british" Künstlers. Eine "marvellous party"!