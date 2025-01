Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Michael Rebhahn



Portrait

Das Kimbanguist Symphonie Orchester aus dem Kongo

Collage

Mit Herz, Mut und Sinn: Hans-Christoph Rademann zum 60. Geburtstag

Musikthema

Der Dirigent William Steinberg



Thomas Campion:

The cypres curtain of the night, Lied

Coordonné

Samuel Coleridge-Taylor:

Petite suite de concert, op. 77

Chineke! Orchestra

Leitung: Anthony Parnther

Niccolò Paganini:

Le streghe. Variationen über ein Thema von Franz Xaver Süssmayr für Violine und Orchester, op. 8, M.S. 19

Ingolf Turban (Violine)

I Virtuosi di Paganini

Leitung: Ingolf Turban

Johann Sebastian Bach:

Messe G-Dur für Soli, Chor und Orchester, BWV 236 (Missa E4)

Dorothee Mields (Sopran)

Benno Schachtner (Countertenor)

Benedikt Kristjánsson (Tenor)

Tobias Berndt (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Darius Milhaud:

Scaramouche, b. Suite für 2 Klaviere, op. 165

Katia Labèque (Klavier)

Marielle Labèque (Klavier)

Aaron Copland:

Billy the Kid. Ballett

The Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Hugh Wolff

Gottfried Philipp Flor:

Redet untereinander, Kantate

Richard Resch (Tenor)

Ensemble La Silla

Hugh Martin:

The boy next door, Aus: Meet me in St. Louis

Bill Evans Trio