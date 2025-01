Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Eine große, musikalische Familie: Das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

Score Snacks

The Revenant

Musikthema

Klirrende Kälte in der Musik

Album-Tipp

Spontan Originalität: Die Capella de la torre spielt Buxtehude





Hugo Wolf:

Zum neuen Jahr

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Daniel Barenboim (Klavier)

Bill Evans:

Peace piece

Johann Sebastian Bach:

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, BWV 226

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Tori Amos:

Icicle

Tori Amos (Gesang, Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 "Stadler-Quintett"

Jörg Widmann (Klarinette)

Arcanto Quartett

Richard Strauss:

Morgen. Lied, op. 27 Nr. 4

Daniel Behle (Tenor)

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

Leitung: Thomas Rösner

David Bowie, Pat Metheny, Lyle Mays:

This is not America, aus: The falcon and the snowman

Ahn Trio

Johann Strauß Sohn:

aus: Die Fledermaus, Nr. 5, Finale: Trinke, Liebchen, trinke schnell

Hermann Prey (Bariton)

Julia Varady (Sopran)

René Kollo (Tenor)

Benno Kusche (Bass)

Chor der Bayerischen Staatsoper

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung: Carlos Kleiber

Maurice Ravel:

Suite aus: Le tombeau de Couperin

Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

Johann Sebastian Bach:

Fuge in e-Moll

Kammerjazz Kollektiv

Eduard Strauss:

Mit frohem Muth und heiterm Sinn! op. 153

Tschechische Kammerphilharmonie Pardubice

Leitung: Marek Štilec