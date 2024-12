Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Lydia Schimmer über 30 Jahre Mädchenkantorei

Musikthema

Der ARD-Film: BACH - ein Weihnachtswunder

CD-Tipp

Mahler 9 historisch



Engelbert Humperdinck:

aus: Hänsel und Gretel. Märchenspiel in 3 Bildern, Vorspiel

Staatskapelle Dresden

Leitung: Otmar Suitner

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Elias, op. 70: Hebe deine Augen auf zu den Bergen.Fassung für Mädchenchor a cappella

Mädchenkantorei der Domkirche St. Eberhard

Leitung: Lydia Maria Schimmer

Bengt Johansson:

Pater noster. Motette für 3 bis 9 Stimmen a cappella

Mädchenkantorei der Domkirche St. Eberhard

Leitung: Lydia Maria Schimmer

Dana Suesse:

Jazz Nocturne. Bearbeitet für Klavier und Orchester

Peter Mintun (Klavier)

Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra

Leitung: Richard Rosenberg

Milij Balakirew:

Islamey. Fantaisie orientale für Klavier

Alexandre Kantorow (Klavier)

Gustav Mahler:

aus: Sinfonie Nr. 9 D-Dur

Mahler Academy Orchestra

Leitung: Philipp von Steinaecker

Francesca Caccini:

Non so se quel sorriso.

Scherzi Musicali

Leitung: Nicolas Achten

Jean Coulthard:

Introduction and 3 Folksongs from "Canada Mosaic"

CBC Vancouver Orchestra

Leitung: Mario Bernardi

Carl Philipp Emanuel Bach:

Rondo für Klavier c-Moll, Wq 59 Nr. 4

Mikhail Pletnev (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Geschwinde, ihr wirbelnden Winde. Kanate, BWV 201

Caroline Stam (Sopran)

Peter de Groot (Alt)

Paul Agnew (1. Tenor)

Jeremy Ovenden (2. Tenor)

Klaus Mertens (1. Baß)

Donald Bentvelsen (2. Baß)

The Amsterdam Barock Choir

The Amsterdam Barock Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Richard Rodgers:

Little girl blue, Aus: Billy Rose's Jumbo (Musical)

Nina Simone

Ensemble

N. N.:

Good King Wenceslas

John Alldis Choir

London Symphony Orchestra

Leitung: Colin, Sir Davis

Vincent Anthony Guaraldi:

Skating, Aus: Peanuts (TV-Serie)

Vince Guaraldi Trio