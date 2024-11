Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Cecilia Bartoli über Glucks „Orfeo“

Musikthema

Die heilige Cäcilia, Schutzpatronin der Kirchenmusik

Musikthema

Die Komponistin Hilda Paredes beim Festival „weit! neue musik weingarten"

Musikthema

Frauen in der Tuba-Welt





Gabriel Fauré:

Impromptu Nr. 2 f-Moll op. 31 (N 74)

Lucas Debargue (Klavier)

Johann Strauß:

Perpetuum mobile

The King's Singers

Fanny Hensel:

Zum Fest der heiligen Cäcilia

Michaela Krämer (Sopran)

Gerhild Romberger (Alt)

Volker Wierz (Tenor)

Gerrit Miehlke (Baß)

Ulrich Urban (Klavier)

Kammerchor der Universität Dortmund

Leitung: Willi Gundlach

Joseph-Hector Fiocco:

Proferte cantica. Motette für Sopran, Alt, Tenor, Bass und Instrumentalensemble

Scherzi Musicali

Franz Anton Hoffmeister:

Duop op. 19 Nr. 2 C-Dur

Katja Grüttner Violine

Christian Goosses Bratsche

Nicola Porpora:

„Come nave in ria tempesta". Arie des Nino, aus: Semiramide Regina dell'Assiria

Cecilia Bartoli (Sopran)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Christoph Willibald Gluck:

„Vieni ai regni del riposo". Chor, aus: Orfeo ed Euridice

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Elisabeth Jacquet de la Guerre:

Triosonate Nr. 2 B-Dur

Musica Fiorita

Edvard Grieg:

Zug der Zwerge für Klavier op. 4 Nr. 3. Bearbeitung

TenThing

Traditional:

'O Guarracino

Guisella Massa (MGL) (Viola da gamba)

Denise Mirra (MGL) (Viola da gamba)

Noelia Reverte Reche (MGL) (Viola da gamba)

Luciana Elizondo (Viola da gamba)

Accordone

Max Bruch:

Romanze für Viola und Orchester F-Dur op. 85

Nils Mönkemeyer (Viola)

Bamberger Symphoniker

Leitung: Markus Poschner

Jens-Uwe Popp:

Peter`s Waltz

Jens-Uwe Popp (Gitarre)

Benny Andersson, Björn Ulvaeus:

Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight). Bearbeitung

Asya Fateyeva (Saxophon)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Jean-Philippe Rameau:

Contredanse en rondeau, Bearbeitung

Asya Fateyeva (Saxophon)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner