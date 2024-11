Cecilia Bartoli als Orfeo in Baden-Baden: „Diese Musik ist so kraftvoll“

"Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten", sangen "Ton Steine Scherben" einst und meinten damit: Wenn es einem so richtig schlecht geht, ist Besserung bald in Sicht. Dabei kann Musik helfen - auch wenn sie natürlich kein Allheilmittel ist und auch keine Probleme löst. Wir stellen Musikerinnen und Musiker vor, die mit ihrer Kunst Hoffnung geben und der Dunkelheit ein Licht entgegensetzen.