Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikthema

Die Tuba-Dankesrede als Instrument des Jahres 2024

Film-Tipp

Piemontesi und die Alchemie des Klaviers





Roland Szentpali:

Very good morning

Andreas Hofmeir (Tuba)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Andrew Manze

Gregor Joseph Werner:

November, Partita Nr. 11 a-Mol

A Corte Musical

Leitung: Rogério Gonçalves

Georg Friedrich Händel:

Solomon, Einzug der Königin von Saba, bearbeitet für Bläserensemble

Philip Jones Bläserensemble

Ralph Vaughan Williams:

Konzert für Basstuba und Orchester

Siegfried Jung (Tuba)

Orchester des Nationaltheaters Mannheim

Leitung: Walter Hilgers

William Byrd:

Pavane and Galliarde d-Moll Nr. 1

Alexandra Sostmann (Klavier)

Thomas Tallis:

Spem in alium. Motette

Choir of Gonville and Caius College

Leitung: Christopher Monks

Felix Mendelssohn Bartholdy:

4 Stücke für Streichquartett op. 81, Nr. 2 Scherzo und Nr. 3 Capriccio

Mandelring Quartett

Ferruccio Busoni:

Toccata, K B 287

Francesco Piemontesi (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37, 3. Satz

Francesco Piemontesi (Klavier)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Roger Norrington

Anonymus:

La Folia

Ensemble Phoenix Munich

Leitung: Joel Frederiksen

Lucas Ruiz de Ribayaz:

Pabanas

Johanna Seitz (Barockharfe)

Fanny Hensel:

Aus meinen Tränen sprießen,

Wenn ich in deine Augen sehe, 2 Duette für 2 Soprane und Klavier

Felicitas Erb (Sopran)

Judith Erb (Sopran)

Doriana Tchakarova (Klavier)

Marina Baranova:

Cosmic calendar, November. Air

Marina Baranova (Klavier) und Ensemble

Michel Godard:

Passamezzo

Michel Godard (Tuba)

Dave Bargeron (Tuba)

Ensemble