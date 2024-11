Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Album-Tipp

Philippe Jaroussky mit Liedern von Schubert

Musikthema

Abschied - und Vollendung? Das Adieu in der Musik

Porträt

Anna Vinnitskaya - Mit nur 26 Jahren Professorin



Richard Wagner:

aus: Der Fliegende Holländer, Steuermann, Lass die Wacht! Chor der Matrosen (3.Akt)

Rundfunkchor Leipzig

Staatskapelle Dresden

Leitung: Silvio Varviso

Johann Sebastian Bach:

aus: Magnificat D-Dur, BWV 243, Nr. 6: Et misericordia eius

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Toby Spence (Tenor)

Le Concert d'Astrée

Leitung: Emmanuelle Haïm

Franz Schubert:

Impromptu Nr. 2: Es-Dur, D 899 (op. 90)

Elisso Bolkvadze (Klavier)

Florence Price:

Klavierquintett e-Moll

Michelle Cann (Klavier)

Catalyst Quartet

Antonín Dvorák:

Waldesruh, op. 68 Nr. 5

Sol Gabetta (Violoncello)

Dänisches Sinfonieorchester

Leitung: Mario Venzago

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 45 fis-Moll, Hob I:45, "Abschiedssinfonie"

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Dobrinka Tabakowa:

aus: Suite in Old Style, Prelude

Maxim Rysanow (Viola)

Vaiva Eidukaityte-Storastiene (Cembalo)

Litauisches Kammerorchester

Leitung: Maxim Rysanow

Frédéric Chopin:

Impromptu As-Dur, op. 29

Anna Vinnitskaya (Klavier)

Vítezslava Káprálova:

Suita rustica, op. 19, 1. Satz: Allegro rustico

Janácek Philharmonic Ostrava

Leitung: Alena Hron

Antonio Vivaldi:

Sinfonia C-Dur, RV 719

Giovanni Sollima (Violoncello)

Il pomo d'oro

Alexander Rosenblatt:

Carmen Fantasy

Elena Ilinskaya Violine

Ruschana Muborakschoeva Klavier

Jacques Offenbach:

aus: Le roi carotte, Ouvertüre

Philharmonia Orchestra

Leitung: Antonio de Almeida