Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Bernd Künzig zieht Bilanz zu den Donaueschinger Musiktagen

Porträt

Arooj Aftab: So klingt Jazz cool und virtuos

Reportage

So erlebte das Publikum die Donaueschinger Musiktage

Musikthema

Kuriose Radio-Momente bei den Donaueschinger Musiktagen 2024





Ernesto Lecuona:

Andalucia

Cristina Pegoraro (Klavier)

Collage Publikum Donaueschingen

Gabriel Fauré:

Impromptu, op. 86

Anne-Sophie Bertrand (Harfe)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Fagottkonzert B-Dur, KV 191 (186e)

Sergio Azzolini (Fagott)

Il Capriccio

Leitung: Friedemann Wezel

Frederick Loewe:

aus: My fair Lady, I could have danced all night & The rain in Spain

Marni Nixon (Gesang)

Stanley Holloway (Gesang)

Rex Harrison (Gesang)

Orchester

Leitung: André Previn

Franz Schubert:

aus: 12 Deutsche Tänze für Klavier, D 790, "Ländler"

Bertrand Chamayou (Klavier)

Anonymus:

Danza dei pastori

Capella de la Torre

Leitung: Katharina Bäuml

Tomaso Albinoni:

Oboenkonzert d-Moll, op. 9 Nr. 2

Alfredo Bernardini (Oboe)

Harmony of Nations Baroque Orchestra

Leitung: Alfredo Bernardini

Mélanie Bonis:

Soir, matin, op. 76

Thomas Albertus Irnberger (Violine)

David Geringas (Violoncello)

Barbara Moser (Klavier)

Abe Schwartz:

Lebedig un Freilach / Odessa Bulgarish

David Orlowsky Trio

Michel Emer:

L'accordéoniste

Richard Galliano (Akkordeon)

Sylvain Luc (Gitarre)

Henry Purcell:

Ground

Lautten Compagney Berlin