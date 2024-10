Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Dirigentin Friederike Scheunchen zur Europäischen Erstaufführung PRISM in Freiburg

Musikthema

Die Lauttencompagney in Ulaanbaator

Buch-Tipp

Reinhard Goebel - Der Kopf macht die Musik



Guy Braunstein, John Lennon:

aus: Abbey Road Concerto, Ouverture, Come together

Guy Braunstein (Violine)

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Leitung: Alondra de la Parra

Ulrich Sommerlatte:

aus: Kain. Suite, Die Tat

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Ellen Reid:

Somewhere there is something else

Johannes Moser (E-Violoncello)

Aram Chatschaturjan:

Klavierkonzert Des-Dur, op. 38

Iyad Sughayer (Klavier)

Su-a Lee (Singende Säge)

BBC National Orchestra of Wales

Leitung: Andrew Litton

Pierre Phalèse:

Pavane Ferrareze à 4. Ausgeführt mit Barockensemble und Sheng

Wu Wei (Sheng)

Lautten Compagney

Samuel Scheidt:

Galliard Battaglia, SSWV 59

Lautten Compagney

Ruth Gipps:

Sea-shore Suite, op. 3b

Juliana Koch (Oboe)

Michael McHale (Klavier)

Johann Heinrich Schmelzer:

Sonate für 2 Violinen und Basso continuo "Polnische Sackpfeifen"

Musica antiqua

Francesco Durante:

Konzert Nr. 2 g-Moll

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Ellen Taaffe Zwillich:

Upbeat!

Boston Modern Orchestra Project