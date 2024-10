Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Was bringt ein Creator in Residence?

Arnold Jacobshagen: Giacomo Puccini und seine Zeit

Klingende Monotonie



Franz Schubert:

6 deutsche Tänze, D 820. Bearbeitung

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Kent Nagano

Frédéric Chopin:

Variationen über "La ci darem la mano" B-Dur, op. 2

Jan Lisiecki (Klavier)

NDR Elbphilharmonie Orchester

Leitung: Krzysztof Urbański

Giacomo Puccini:

Capriccio sinfonico

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ivan Repušić

Giacomo Puccini, Hendrik Schnöke:

aus: Tosca. Oper in 3 Akten, E lucevan le stelle. Fantasie über Themen der Oper Tosca für Holzbläser und Harfe

ensemble diX

Ludovico Einaudi:

I giorni. Bearbeitung

Christian-Pierre La Marca (Violoncello)

Nathanaël Gouin (Klavier)

Orchestre de Paris

John Adams:

The Chairman. Dances Foxtrot for Orchestra

San Francisco Symphony

Leitung: Edo de Waart

Vasyl Barvinsky:

I. Largo, aus Streichquartett

Vivere String Quartet

Hanna Havrylets:

To Mary

Vivere String Quartet