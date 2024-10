Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Die aktuelle Lage der Musikpädagogik zum Semesterstart

Musikthema

Pop und Rock auf der Orgel - explizit erlaubt

Album-Tipp

"Intrigues of the Darkness" mit Anna Fedorova - musikalische Hexerei





Nicola Matteis Sohn:

Fantasia a-Moll

Isabelle Faust (Violine)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Konzertstück Nr. 1 f-Moll, op. 113, Bearbeitung

Sabine Meyer (Klarinette)

Wolfgang Meyer (Bassetthorn)

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Kenneth Sillito

Wolfgang Amadeus Mozart:

8 Variationen über das Lied "Ein Weib ist das herrlichste Ding" für Klavier F-Dur, KV 613

Kristian Bezuidenhout (Hammerklavier)

Michail Glinka:

Souvenir d'une nuit d'été à Madrid "Spanische Ouverture Nr. 2"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Michail Jurowski

Julia Pellegrini:

I care

Les Brünettes

Anton Bruckner:

aus: Sinfonie Nr. 7 E-Dur, 3. Satz

Sinfonieorchester Aachen

Leitung: Marcus Bosch

Johannes Brahms:

Klarinettenquintett h-Moll, op. 115, 1. Satz

Gil Shaham (Violine)

SWR Symphonieorchester

Georg Friedrich Händel:

aus: Mi palpita il cor. Kantate, HWV 132b, 2. Satz

Dorothee Mields (Sopran)

Die Freitagsakademie

To do Trailer Neuer Abend B - ab sofort

Christoph Graupner:

Februarius G-Dur, GWV 110, 7. Satz

Anne Marie Dragosits (Cembalo)

Jason Mraz:

I'm yours

Ilia Vierlinger (Sopran)

Julia Kaineder (Mezzosopran)

Johann Reiter (Tenor)

Mathias Kaineder (Bass, Human Beatbox)

LALÁ

Frédéric Chopin:

Walzer a-Moll, op. 34 Nr. 2 "Grande Valse brillante"

Magdalena Hoffmann (Harfe)