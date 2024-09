Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Score Snacks: Zurück in die Zukunft

Arnold Schönberg zum 150. Geburtstag

Folge 4: Schönbergs Nachwirkungen

Musikthema

Die westafrikanische Harfenlaute Kora





Eduardo di Capua:

O sole mio Lied für Tenor

Jussi Björling (Tenor)

Ein Orchester

Arnold Schönberg:

6 kleine Klavierstücke, op. 19. Bearbeitung, Nr. 1:

Orchestre de Chambre de Lausanne

Leitung: Heinz Holliger

Arnold Schönberg:

aus: Gurre-Lieder: Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut

Melanie Diener (Sopran)

Yvonne Naef (Mezzosopran)

Robert Dean Smith (Tenor)

Gerhard Siegel (Tenor)

Robert Lukas (Bariton)

Andreas Schmidt (Sprecher)

Chor des Bayerischen Rundfunks

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Arnold Schönberg:

aus: Gurre-Lieder: Seht die Sonne

Melanie Diener (Sopran)

Yvonne Naef (Mezzosopran)

Robert Dean Smith (Tenor)

Gerhard Siegel (Tenor)

Robert Lukas (Bariton)

Andreas Schmidt (Sprecher)

Chor des Bayerischen Rundfunks

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Amy Beach:

Out of the depths, op. 130

Martina Frezzotti (Klavier)

Amy Beach:

Honeysuckle, aus: From Grandmother's garden, op. 97, Nr. 5

Martina Frezzotti (Klavier)

Anonym:

I will give my love an apple

Petter Udland Johansen (Tenor,Hardanger Fiddle)

Arianna Savall (Tripelharfe)

Hirundo Maris

Erik Satie:

aus: Trois morceaux en forme de poire. Manière de commencement

Colette Maze (Klavier)

Zhenzhen Su (Klavier)

Reynaldo Hahn:

À Chloris

Lea Desandre (Mezzosopran)

Thomas Dunford (Laute)

Reynaldo Hahn:

Klavierkonzert E-Dur

William Youn (Klavier)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Valentin Uryupin

Traditional:

Ichichila

Yo-Yo Ma

Toumani Diabaté (Kora)

Balla Kouyate (Balo)

The Silk Road Ensemble

Michel Legrand:

Wie sich Mühlen drehn im Wind

Caterina Valente (Gesang)

Silvio Francesco (Gitarre, Gesang)

Fats Sadi (Vibraphon, Bongos)

Götz Wendlandt (Hammond-Orgel)

Nick Kletchkovsky (Bass)

Freddy Rottier (Schlagzeug)

Branislav "Lala" Kovačev (Tumba)

Siegfried "Sigi" Schwab (Gitarre)

Leitung: Horst Jankowski

Arthur Foote:

aus: Suite für Streichorchester E-Dur, op. 63, 2. Satz

Budapester Streichorchester

Leitung: Béla Bánfalvi