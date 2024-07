Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikthema

Fazil Say - ein politischer Poet

Musikthema

Die Orgel- und Singschule in Augsburg hat eine neue Orgel für Kinder

Musikthema

Die 3 Bayreuth-Dirigentinnen in 3 Steckbriefen





Hector Berlioz:

aus: Béatrice et Bénédict, Ouvertüre

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Oksana Lyniv

Johann Sebastian Bach:

Widerstehe doch der Sünde, BWV 54

Solokantate)

Nathalie Stutzmann (Alt)

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Franz Liszt:

aus: Deux mélodies russes, Nr. 1: Le Rossignol

Agnès Clément (Harfe)

Robert Schumann:

3 Romanzen, op. 94

Friedemann Eichhorn (Violine)

Fazıl Say (Klavier)

Fazıl Say:

Black earth, op. 8 (Schwarze Erde)

Danae Dörken (Klavier)

Carl Nielsen:

Eine Fantasiereise zu den Färöern, FS 123

Danish National Symphony Orchestra / DR

Leitung: Thomas Dausgaard

Engelbert Humperdinck:

aus: Hänsel und Gretel. Vorspiel. Bearbeitung für Orgel

Rudi Stephan:

Musik für Orchester

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko

Howard Shore:

Der Herr der Ringe. Suite aus der Filmmusik. Prologue, Memories of Rivendell & Epilogue. Into the west

Kian Soltani (Violoncello)