Treffpunkt Klassik

Glosse

Claudia Roth und die Zukunft Bayreuths

Album-Tipp

Andrea Bernasconis Barockoper "L'Huomo"

Portrait

Musiker Blick Bassy



Engelbert Humperdinck:

aus: Hänsel und Gretel. Märchenoper in 3 Bildern, EHWV 93, Vorspiel

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Klaus Arp

Richard Wagner:

Vorspiel, aus: Tristan und Isolde, WWV 90. Bearbeitung, Vorspiel

Thomas Probst (Violine)

Ursula Fingerle-Pfeffer (Violine)

Daniel Schwartz (Viola)

Clara Berger (Violoncello)

Jörg Ulrich Krah (Violoncello)

Karsten Lauke (Kontrabass)

Elenora Pertz (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Gelido in ogni vena. Arie, aus: Farnace, RV 711

Nathalie Stutzmann (Alt)

Orfeo 55

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049

Ensemble 1700

Reinhold Gliere:

Konzert für Harfe und Orchester, op. 74

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Brüsseler Philharmoniker

Leitung: Michel Tabachnik

Caroline Shaw:

The orangery - The beech tree, aus: Plan and Elevation, 4. Satz: The orangery, 5. Satz: The beech tree

Mari Samuelsen (Violine)

Scoring Berlin

Johannes Brahms:

Variationen über ein Thema von Robert Schumann Es-Dur, op. 23

piano//duo ensarischuch

Jakob Encke:

Willi's farewell

vision string quartet