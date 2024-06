Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikgespräch

Tenor Manuel Warwitz von Singer Pur über das neue Album "Pilger auf Erden"

Porträt

180° Wende: Der Saxofonist und Flötist Shabaka Hutchings

Musikthema

"Kennst du das Land...?" Von der Sehnsucht





Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie für Streicher Nr. 1 C-Dur, MWV 1

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Case Scaglione

Josef Gabriel Rheinberger:

Abendlied, op. 69 Nr. 3

Singer Pur

Wilhelm Berger:

Die Kapelle am Strande

Singer Pur

Nikolai Kapustin:

Klavierkonzert Nr. 4, op. 56

Frank Dupree (Klavier)

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Case Scaglione

Anton Ferdinand Titz:

Streichquartett Nr. 1 G-Dur

Hoffmeister Quartett

Shabaka Hutchings:

Breathing

Shabaka (Flöte, Klarinette, Saxophon)

Rajna Swaminathan (Mridangam)

Shabaka Hutchings, Charles Overton, Moses Sumney:

Insecurities

Shabaka (Shakuhachi)

Moses Sumney (Stimme)

Charles Overton (Harfe)

Trygve Madsen:

Invitation to a Journey with Mozart and four Horn players. Für 4 Hörner (Einladung zu einer Reise mit Mozart und 4 Hornisten)

German Hornsound