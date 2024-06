180-Grad-Wende: Der Saxofonist und Flötist Shabaka Hutchings

Die Sehnsucht nach Weite, den Wunsch, auszubrechen aus dem Trott des Alltags und aufzubrechen zu neuen Ufern, hat es vermutlich schon immer gegeben. In diesem "Lost in Music" macht sich Rafael Rennicke mit Reisenden aus verschiedenen Jahrhunderten auf den Weg durch Europa. Dichterinnen und Dichter feiern das Glück des Unterwegsseins, das sie die Welt mit anderen Augen sehen lässt. Und Komponistinnen und Komponisten stimmen freiheitsliebende, sehnsuchtsvolle Klänge an, die an fernen Horizonten verklingen und laut werden in unseren Herzen.