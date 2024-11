Mein Grau ist bunt – Ode an eine unterschätzte Farbe (1-5)

Mit Jane Höck

Grau hat ein mieses Image, gilt als öde, unbunte Nichtfarbe, die vor allem eins bedeutet: Tristesse. "Grau ist die Farbe zwischen Licht und Schatten. Das steht für gemischte Gefühle", so die japanische Malerin Miwa Ogasawara, die in Hamburg lebt und fast nur in Grau malt. Ihre Bilder regen an. Das wohl erhabenste Grau tragen die Berge. Es inspiriert Komponisten, Dichter und Denker, jüngst etwa Peter Sloterdijk. Grau ist das andere Silber. Es ist auf seine Weise bunt, denn in den Nuancen von Grau schwingen alle anderen Farben mit.