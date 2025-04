Devin Gray's Melt All the Guns beim Jazzfest Berlin 2024

Von Odilio Clausnitzer

Die Musik von Devin Grays Tr:io "Melt All the Guns" verzichtet auf ein Bass-Fundament, aber nicht auf die Verankerung in festgelegten Strukturen. Die Kompositionen des New Yorker Schlagzeugers stecken voller ausgefeilter Rhythmen und atmosphärischer Szenenwechsel, von lyrisch bis explosiv. Im hellwachen Zusammenspiel der Band werden diese Vorlagen bis an den Rand der freien Improvisation gedehnt. In der aktuellen, im Club A Trane präsentierten Besetzung spielen der renommierte amerikanische Trompeter Ralph Alessi und die junge, französische Pianistin Myslaure Augustin - eine Entdeckung.





Devin Gray:

Swing States

Trio: "Melt All The Guns II":

Myslaure Augustin (Klavier)

Ralph Alessi (Trompete)

Devin Gray (Schlagzeug)



Devin Gray:

Audrey Lorde Straße

Devin Gray "Melt All The Guns II"



Devin Gray:

77 Posaunen

Devin Gray "Melt All The Guns II"



Devin Gray:

More Meritocracy

Devin Gray "Melt All The Guns II"



Devin Gray / Ralph Alessi / Myslyure Augustin:

Improvisation One

Devin Gray Melt All The Guns II



Devin Gray:

East Berlin 2024

Devin Gray "Melt All The Guns II



Aufnahme vom Jazzfest Berlin am 2. November 2024