Mittagskonzert vom 18.11.2024

Mainzer Musiksommer 2024

Arianna Savall (Sopran, Gotische Harfe, Barocke Tripelharfe)

Hirundo Maris:

Petter Udland Johansen (Tenor, Hardingfele und Cister)

Ian Harrison (Flöten, Gaita, Cornetto Muto)

Miquel Angel Cordero (Kontrabass und Colascione)

Hildegard von Bingen:

"Caritas abundat"

Trad. norwegisch:

"Bendik og Arolilja", bearbeitet von Petter Udland Johansen

Trad. katalanisch:

"El Mestre", bearbeitet von Arianna Savall

Trad. sephardisch:

"Ya salió de la mar", bearbeitet von Arianna Savall

Trad. sephardisch:

"Yo me enamorí de un ayre", bearbeitet von Arianna Savall

Anonym:

"Canarios", bearbeitet von Arianna Savall und Petter Udland Johansen

Trad. Volkslied nach einem Text von Federico García Lorca:

"La tarara", bearbeitet von Arianna Savall

Trad. amerikanisch:

"Oh Shenandoah", bearbeitet von Petter Udland Johansen

Trad. norwegisch:

"Ormen Lange (le bateau viking)", bearbeitet von Petter Udland Johansen

(Konzert vom 23. Juli 2024 in der Seminarkirche, Mainz)



Carlo Gesualdo da Venosa:

"Mentre Madonna il lasso fianco posa", Madrigal zu 5 Stimmen

Katalanisches Volkslied:

"La Dama d’Aragó", bearbeitet von Arianna Savall

Trad. norwegisch:

"Astri,mi Astri/Seksturen", bearbeitet von Petter Udland Johansen

Claudio Monteverdi:

"Si dolce è il tormento", bearbeitet von Arianna Savall und Petter Udland Johansen

Lucas Ruiz de Ribayaz:

"Tarantela"

Francesco d’Assissi:

"Preghiera", bearbeitet von Arianna Savall

Trad. Englisch:

"I will give my love an apple", bearbeitet von Petter Udland Johansen

Santiago de Murcia:

"Jotas", bearbeitet von Arianna Savall

Katalanisches Volkslied:

"El Mariner", bearbeitet von Arianna Savall und Petter Udland Johansen

"Hirundo Maris", "Seeschwalbe", heißt das Ensemble, das Arianna Savall und Petter Udland Johansen 2009 gemeinsam gründeten. Der Name ist Programm: Mit Liedern und Balladen von Katalonien bis Norwegen verbinden sie den hellen Mittelmeerraum mit den rauhen Winden Skandinaviens, wie die frei reisende Schwalbe, die von Norden nach Süden und wieder zurück fliegt. Dabei erhält das Meer eine tiefe Bedeutung, inspiriert es doch die Gesänge der Matrosen und der Reisenden.