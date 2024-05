Jubiläumsrunde (3/4) – Jeremiah Clarke zum 350. Geburtstag

Mit Bettina Winkler



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)

Jeremiah Clarke:

The Prince of Denmark's march "Trumpet voluntary" für Trompete und Kammerorchester

Wynton Marsalis (Trompete)

English Chamber Orchestra

Leitung: Anthony Newman

Henry Purcell:

My heart is inditing, Verse anthem für Soli, Chor, Streicher und Basso continuo Z 30

Collegium Vocale Gent

Orchester des Collegium Vocale

Leitung: Philippe Herreweghe

Jeremiah Clarke:

Praise the lord, o Jerusalem, Full Anthem für Chor und Orchester

The Choir of New College

Academy of Ancient Music

Leitung: Edward Higginbottom

Jeremiah Clarke:

Suite Nr. 2 für Cembalo A-Dur

Sophie Yates (Cembalo)

John Blow:

Sonate für 2 Violinen, Violoncello und Cembalo A-Dur

Ensemble Diderot

Jeremiah Clarke:

How Long Wilt Thou Forget Me?

Lux et Umbra

Anonymus:

The bonny grey-eyed morn, Lied zu dem Schauspiel "The fond husband" von Thomas D'Urfey, Bearbeitung für Cembalo

Valerie Weeks (Cembalo)

Jeremiah Clarke:

Symphonie from "The Island Princess" aus der Suite of Ayres for the Theatre

Trompetenensemble Joachim Schäfer

Jeremiah Clarke:

7. Satz: And see, Apollo has unstrung his lyre

8. Satz: Mr. Purcell's farewell

9. Satz: All's untuned, but yond diviner sphere

aus der Ode on the death of Henry Purcell

Katherine Watson (Sopran)

Nicholas Tamagna (Countertenor)

Jeffrey Thompson (Tenor)

Geoffroy Buffiere (Bass)

Les Cris de Paris

Le Poème Harmonique

Leitung: Vincent Dumestre

Jeremiah Clarke:

Suite g-Moll

Les Goûts-Authentiques

Leitung: Jan Devlieger

Henry Purcell, Jeremiah Clarke, Daniel Purcell:

Trumpet tune (in D) für Trompete und Orgel

István Bogár (Trompete)

Bertalan Hock (Orgel)

Aus heutiger Sicht ist der Komponist Jeremiah Clarke ein "one-hit-wonder": sein Trumpet-Voluntary gehört zu den beliebtesten Festmusiken, nicht nur auf der Hochzeit von Charles und Diana wurde es gespielt. Lange hat man dieses Stück Clarkes Zeitgenossen Henry Purcell zugeschrieben, jenem Übervater der englischen Barockmusik, in dessen Schatten Clarke für unsere Wahrnehmung verschwunden ist. Doch der Musiker hat viel zu bieten: Messen, geistliche Vokalmusik, Oden, aber auch Bühnen- und Kammermusik sind überliefert. Und so ist sein 350. Geburtstag der perfekte Anlass, einen genaueren Blick auf diesen Komponisten zu werfen. Manuskript zur Sendung