Mit Sylvia Roth, Ilona Hanning, Bettina Winkler und Doris Blaich

In dieser Woche gibt es eine kleine Jubiläumsrunde mit 350. Geburtstagen und Todestagen. Mit dabei: Reinhard Keiser, gefeierter Opernkomponist, Matthias Weckmann, Organist und wichtiger Vertreter der norddeutschen Orgelschule, Jeremiah Clarke, von dem es mehr zu entdecken gibt als nur sein Trumpet Voluntary, und Giacomo Carissimi, geschätzter Kapellmeister am Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom.