Die musikalische Monatsrevue im August 2023 mit Lars Reichow

In der August-Ausgabe seiner "Musikalischen Monatsrevue" nimmt Lars Reichow die CSU und vor allem Andreas Scheuer in seiner ehemaligen Funktion als Verkehrsminister unter die Lupe. Außerdem stellt sich der Kabarettist nicht nur an den Herd und versucht, in einem online-Restaurant etwas zu essen zu bekommen, er schwingt auch noch in seinem SWR2 Song des Monats den Putzlappen und preist die Freuden des Saubermachens. Und zuletzt geht es noch um sein Herzensprojekt "Mainz hilft der Ukraine".

Musikliste



Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin:

Dance the night

Dua Lipa



Robert Schumann:

Toccata C-Dur op. 7

Jura Margulis (Klavier)



Ferdinand Ries:

3. Satz aus der Sinfonie Es-Dur WoO 3

Zürcher Kammerorchester

Leitung: Howard Griffiths



Lars Reichow:

Der Putz-Blues (SWR2 Song des Monats August 2023)

Lars Reichow (Gesang und Klavier)



Maurice Ravel:

Prélude aus "Le tombeau de Couperin"

Avalon-Bläserquintett



Arlo Guthrie:

Alice's Rock'n'Roll Restaurant

Arlo Guthrie und Band



Valentin Silvestrov:

Prayer for Ukraine

Kiev Chamber Choir

Leitung: Mykola Hobdych



Joshua Redman:

Right back round again

Joshua Redman (Saxofon)

Brad Mehldau (Klavier)

Christian McBride (Bass)

Brian Blade (Schlagzeug)