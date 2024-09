Lars Reichow: Die musikalische Monatsrevue im September (2022)

„Die Queen ist tot. Den Briten bleibt nicht mehr allzu viel zu bestaunen. Ihr minimal gescheiter, maximal gescheiterter Premierminister hat ein Land in wirtschaftlichen Trümmern hinterlassen. Und Liz Truss wäre allzu gern eine ,Iron Lady‘, aber bisher fiel sie nur auf als politischer Wackelpudding.“

Die Queen ist tot, die Musikalische Monatsrevue geht weiter: Lars Reichow schickt die verbliebenen Windsors zum Fakten-Check und träumt sich auf den Thron seines eigenen Königreichs - wie das wohl wäre? Zurück in der Realität, hofft Reichow auf die Mobilmachung weiterer Putin-Kritiker, verzweifelt in der Umkleidekabine beim Hosenkauf und fordert angesichts einer unverdrossen zaghaften deutschen Bundesregierung: Wir brauchen die Lieferung eines schweren Kanzlers!





Musikliste:



Mathias Rauch:

Tuba-Wahnsinn, Polka

Alpenblech



Paul Dukas:

Fanfare pour précéder "La Péri"

10forBrass



Henry Purcell:

Chaconne (Dance for chinese man and woman), aus: The Fairy Queen, Semi-opera in 5 Akten

Harmony of Nations Baroque Orchestra

Leitung: Alfredo Bernardini



Lars Reichow:

Ich wär so gern ein König

Lars Reichow (Gesang, Klavier)



Harald Böhmelt:

Können Sie schon fernsehen?

Die Metropol Vokalisten

Orchester Will Glahé



Sara Bareilles, Lori McKenna:

Miss Simone

Sara Bareilles (Gesang)

Ensemble



Sergej Prokofjew:

Die Montagues und Capulets, aus: Romeo und Julia, Suite für Orchester Nr. 2 op. 64b

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Kurt Masur



Pauline Viardot-Garcia:

Serenade f-Moll

David Kadouch (Klavier)

Over and out

Lynne Arriale Trio